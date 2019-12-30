ساعة وخاتمين... يد كريستيانو رونالدو اليسرى تحمل 827 ألف دولار

كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أبرز الحاضرين في حفل جوائز "غلوب سوكر" في دبي لعام 2019، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في العالم.

حل نجم يوفنتوس ضيفا على الإمارات، ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وجذب الدون الأنظار ليس فقط بشخصيته، ولكن بما ارتداه في يده اليسرى.

رونالدو كان يرتدي ساعة نادرة ماركة "روليكس" يقدر ثمنها بنحو 500 ألف دولار أمريكي، بجانب خاتم به فص ألماس تبلغ قيمته نحو 65 ألف دولار، ودبلة مرصعة بقطع صغيرة من الألماس تقدر بنحو 262 ألف دولار.

وبحسبة بسيطة لما ارتداه كريستيانو رنالدو في يده اليسرى، يكون المجموع 827 ألف دولار.