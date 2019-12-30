يورغن كلوب: مازلنا في منتصف الطريق

اعتبر المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أن سباق الدوري في التتويج باللقب لم ينته بعد، رافضا رفضاً مطلقاً موضوع التهاون.

وحسب التصريحات الصحفية التي نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية، يصر كلوب على أن فريقه لن يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى يتوج رسمياً به.

وأضاف "إن اللاعبين لن ينجرفوا وراء واقع الـ13 نقطة المريح، الكل سألني، كيف كان عام 2019؟" كان عام 2019 رائعًا، لكنه ليس مهمًا لغاية الآن، لكنه لم ينته بعد، لقد وصلنا إلى منتصف الطريق وما زال أمامنا 19 مباراة، وهذا رقم كبير.

وتابع كلوب "لا أعصاب في الأنفيلد، جميع المشجعين كانوا معنا في الملعب، في كل لحظة كان الجمهور يشاركنا بها، لكن كان الأنفيلد كلمة السر في كل هذه الإنتصارات".

يذكر أن ليفربول يدخل العام الجديد بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه.