في الدوري السعودي... إصابة حكم مباراة الهلال تمنعه من استكمال المباراة... فيديو

وفى الدقيقة 87 تدخل أحد لاعبي "العدالة" بشكل غير مقصود لكن قوي على الحكم، ليسقط الحكم أرضا ويطلب التغيير، ويحل بدلا منه الحكم الرابع.
إصابة حكم مباراة #الهلال و #العدالة خلال مجريات الشوط الثاني من المباراة.#الهلال_العدالة pic.twitter.com/oq3KE70MoM— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 30, 2019
وانتهت المباراة بفوز "الهلال" بسباعية نظيفة.
أهداف المباراة | #الهلال 7 : 0 #العدالة#الهلال_العداله#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/6qW0zbNohg— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 30, 2019
وصعد الزعيم لوصافة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النصر المتصدر، مع العلم أن الأول خاض مباراتين أقل.
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