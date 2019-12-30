في الدوري السعودي... إصابة حكم مباراة الهلال تمنعه من استكمال المباراة... فيديو

في لقطة نادرة، تعرض السلوفاكي إيفان زولينياك، حكم مباراة "الهلال" و"العدالة" في الدوري السعودي، لإصابة بعد تدخل قوي من لاعب الأخير.

وفى الدقيقة 87 تدخل أحد لاعبي "العدالة" بشكل غير مقصود لكن قوي على الحكم، ليسقط الحكم أرضا ويطلب التغيير، ويحل بدلا منه الحكم الرابع.

وانتهت المباراة بفوز "الهلال" بسباعية نظيفة.

وصعد الزعيم لوصافة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النصر المتصدر، مع العلم أن الأول خاض مباراتين أقل.