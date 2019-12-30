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22:35 30 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    حصاد 2019... إنجازات عربية في كرة القدم

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    رياضة
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    سيطر العرب على الألقاب الجماعية في القارتين الآسيوية والإفريقية، على صعيد المنتخبات والأندية، في عام كان مميزا جداً بالنسبة للكرة العربية، بل وللنجوم العرب كذلك.

    في هذا التقرير نستعرض لكم لمحة عن كل الألقاب والإنجازات التي حققها العرب بكرة القدم لعام 2019، والظهور البارز عالميا ومحليا.

    بطولة الأمم الآسيوية:

    الحدث الأول والأهم يعتبر بالنسبة للعرب كان فوز المنتخب القطري ببطولة كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات ولأول مرة في تاريخه، حيث شارك العنابي إلى جانب عشر منتخبات عربية في هذه النسخة.

    أظهر نجوم العنابي قوتهم الضاربة في هذه المسابقة، بدءاً من دور المجموعات ومن ثم الانتصار على الإمارات والسعودية ومن ثم الظفر باللقب في المباراة النهائية بعد فوزهم على الكمبيوتر الياباني بنتيجة 3-1.

    يذكر في نفس السياق أن المنتخب القطري قفز38 مركزاً في تصنيف ليصل إلى المركز 55 عالمياً بفضل تتويجه الآسيوي، علاوة على مشاركته التاريخية كذلك في بطولة "كوبا أمريكا" لمنتخبات قارة أمريكا الجنوبية.

    كأس الأمم الإفريقية:

    كان المنتخب الجزائري بقيادة نجمه الشهير رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ومديره الفني الوطني جمال بلماضي على قدر المسؤولية حيث شق الفريق طريقه بنجاح إلى منصة التتويج باللقب بعد عروض متميزة في مختلف أدوار البطولة حيث تصدر مجموعته بثلاثة انتصارات متتالية على كينيا وتنزانيا والسنغال وقابل الأخير في النهائي وتغلب عليه بهدف وحيد.

    ليس فقط هذا، بل أحرز اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر لقب أفضل لاعب في هذه النسخة كما فاز زميله وهاب رايس مبولحي بلقب أفضل حارس مرمى في البطولة

    بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً:

    توج المنتخب المصري الألومبي ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على المنتخب الكوت ديفوار بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي.

    وفاز لاعبو منتخب مصر بكافة الألقاب الفردية في البطولة، فحقق قائد المنتخب رمضان صبحي جائزة أفضل لاعب، وفاز الحارس محمد صبحي بجائزة أفضل حارس مرمى، أما المهاجم مصطفى محمد فحصل على جائزة الهداف بعد تسجيله أربعة أهداف بالبطولة، وحقق المنتخب جائزة اللعب النظيف أيضاً، كما حصد المدرب شوقي غريب جائزة أفضل مدرب في البطولة.

    وكما هو الحال على مستوى المنتخبات، سيطرت أندية العرب على ألقاب القارتين الإفريقية والآسيوية.

    دوري أبطال آسيا:

    توج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا بفوز تاريخي على ريد اروا الياباني بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في مجموع المبارتين، ليحصد اللقب للمرة السابعة في تاريخه.

    دوري أبطال إفريقيا:

    حقق الترجي التونسي لقب النسخة 23 بالمسمى الجديد للبطولة بعد فوزه في النهائي على الوداد المغربي بنتيجة 2-1 بمجموع المبارتين بعد انتهاء مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل الإيجابي.

    كأس الاتحاد الآسيوي:

    أحرز العهد اللبناني لقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفوزه على نظيره فريق "25 أبريل" الكوري الشمالي بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أقيمت في كوالالمبور، ليصبح أول فريق لبناني يتوج بلقب قاري في اللعبة.

    كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية):

    فاز نادي الزمالك المصري بالبطولة للمرة الأولى (بمسماها الجديد) بعد تغلبه في النهائي على فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح (5-3).

    وحقق الزمالك اللقب بعد غياب دام 16 عاماً عن منصات التتويج، ليلتقي بذلك الترجي والزمالك على كأس السوبر الأفريقي، منتصف فبراير المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

    إنجازات فردية للنجوم العرب:

    أما على الصعيد الفردي، فقد كان عام 2019 مميزاً للنجوم العرب، بعد أن أحرز القطري أكرم عفيفي لقب أفضل لاعب في آسيا، إضافة إلى تواجد النجم المصري محمد صلاح في قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم، والنجم الجزائري رياض محرز بقائمة أفضل 10 لاعبين في العالم.

    علاوة عن ذلك سجل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر السعودي رقمًا قياسيا عالميا حيث أصبح أفضل هدافي العالم لعام 2019 برصيد 57 هدفا، متقدماً بثلاثة أهداف على مهاجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي (24 هدف).

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