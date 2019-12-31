أمير عربي يعلن احتجاز لاعب كرة دولي في إيران

أعلن رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، أن اللاعب الأردني أنس بني ياسين محتجز حاليا في إيران، بعد الذهاب للاحتراف هناك.

وغرد الأمير علي عبر حسابه في تويتر "أنس مثل الابن لي. هو أروع لاعب ورجل حقيقي".

Anass is like a son to me. Hes the classiest coolest player and a real gentleman. He went professional to Iran to play for a club there. Now they won’t release him back to his home country. Iran, the club never paid him his dues which he deserves. Shame on you! pic.twitter.com/X7Iy9MkpL5 — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) December 31, 2019

وأضاف "ذهب للاحتراف في إيران، والآن لن يطلقوه مرة أخرى إلى وطنه، النادي لم يدفع له مستحقاته التي يستحقها".

وكان لاعب المنتخب الأردني أنس بني ياسين قد وصل، منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى إيران، للانضمام لنادي فولاذ خوزستان، كأول لاعب أردني يحترف في الدوري الإيراني.