فور انتهاء المباراة... اعتقال لاعب في الدوري المغربي

قامت قوات الأمن المغربية بالقبض على منتصر لحثيمي، لاعب الفتح الرباطي المغربي، فور نهاية مواجهة فريقه ضد الرجاء البيضاوي في الدوري المحلي.

ووفقا لما نشره موقع "Le360" المغربي، دخل منتصر لحثيمي في صراع مع قوات الأمن، ما أدى إلى القبض عليه.

وحاولت إدارة نادي الفتح الرباطي منع اعتقال اللاعب، إلا أن قوات الأمن أصرت على ذلك.

صعق الفتح الرباطي، مضيفه الرجاء (2-0) على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، في مباراة مؤجلة من الدوري المغربي



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وتم إخلاء سبيل اللاعب عقب تدخلات من إدارة الفريق، بعد أن تم تحرير محضر خلاف مع رجل أمن.

يذكر أن الفتح الرباطي حقق الفوز على الرجاء بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت خارج ملعبه ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المغربي.