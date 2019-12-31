رونالدو في دبي وميسي في المنزل... أين سيقضي نجوم الرياضة رأس السنة؟... صور

بدأ نجوم كرة القدم العالمية بالإعلان عن الأماكن التي سيقضون فيها إجازة رأس السنة، وفي مقدمتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، أحد النجوم الكثر الذين سيقضون إجازاتهم السنوية في دبي.

انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صور للنجم البرتغالي رفقة عائلته، يقضي عطلة رأس السنة في دبي، ما زاد في توافد السياح إلى مدينة دبي الإماراتية.

كريستيانو رونالدو يختار مدينة دبي لقضاء اجازته وتمضية ليلة رأس السنة فيها وبعض العرب الفاشلين اللي عجزت بلدانهم في منافسة دبي يقومون بحملات يومية لضرب سمعتها السياحية. استمر يافاشل دبي مدينة قوية ما تتأثر من حملة في تويتر 👏🏻 pic.twitter.com/bjvu7YrTz2 — خبيل ويش!؟ (@kama5beel) December 25, 2019

​ولكن رونالدو ليس النجم الوحيد الذي سيقضي ليلة رأس السنة في دبي، فنجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي كريم بنزيما، هو الآخر، نشر صورة له على سواحل شواطئ دبي، وأعلن أنه سيقضي ليلة رأس السنة فيها.

بنزيما وكريستيانو وكارفخال والكثير من النجوم العالميين يصلون الى دبي لقضاء اجازه رأس السنه



دانه الدنيا ❤️ pic.twitter.com/9ZBpNtMjl6 — ابو حمدون (@madrid2019_) December 25, 2019

​كما أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، صانع ألعاب نادي ريال مدريد الإسباني، اختار أحد منتجعات دبي لقضاء إجازة رأس السنة.

بينما اختار النجم الأرجنتيني وقائد نادي برشلونة، ليونيل ميسي، أكثر الأماكن راحة في العالم، حيث قرر مع عائلته قضاء ليلة رأس السنة مجتمعين في المنزل، على عكس باقي النجوم.