إعلام: قطر تفرج عن المجموعة المتبقية من مشجعي الترجي التونسي المحتجزين

قالت إذاعة تونسية، نقلا من مصادر، مطلعة إن السلطات القطرية أصدرت قرارا، اليوم الأربعاء، يقضي بإطلاق سراح التونسيين الأربعة الموقوفين منذ ثلاثة أسابيع تقريبا في الدوحة.

وبحسب إذاعة "موزاييك" فإن سبب احتجاز هؤلاء المشجعين كان الاشتباه في تعاطيهم المخدرات.

ومن هؤلاء الموقوفين الشاب محمد المرايحي، محب الترجي الرياضي التونسي الذي كان محل تضامن ومساندة من قبل عدد كبير من جماهير فريقه.

وذكرت الإذاعة أنه "سيتم خلال الساعات القليلة القادمة استكمال إجراءات ترحيلهم".

وكانت السلطات القطرية أخلت سبيل 14 مشجعا من أنصار فريق الترجي التونسي كانوا أوقفوا بسبب إثارة الشغب، بينما احتفظت بعدد آخر للتحقيق في شبهة تعاطي مخدرات.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر بوزارة الخارجية التونسية قوله إن المشجعين كانوا أوقفوا، أمس الأربعاء، بمطار الدوحة الدولي بتهمة الشغب على متن طائرة الخطوط الجوية القطرية.

وكان المشجعون في رحلة انطلقت من مطار قرطاج الدولي لحضور بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة ومؤازرة فريقهم الترجي.

وأوضح المصدر من الخارجية أن السلطات القطرية أفرجت عن الموقوفين إثر مساع قامت بها القنصلية التونسية غير أنه جرى الاحتفاظ بعدد آخر من المشجعين رهن الإيقاف للتحقيق معهم في شبهة تعاطي المخدرات.

وحل الترجي، بطل أفريقيا في النسختين الماضيتين، في المركز الخامس بعد الفوز على السد القطرى فى مباريات تحديد المركز الخامس والسادس بستة اهداف مقابل هدفين، في البطولة التي فاز بها ليفربول الإنجليزي.