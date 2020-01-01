نجم مانشستر يونايتد يبدأ العام الجديد بالاستماع للقرآن... فيديو

وعلق بوجبا عبر الفيديو الذي نشر على إنستغرام: "أفضل طريقة لبداية عام 2020".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال على ملعب الإمارات في لندن مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

Ig Pogba: “Best way to start 2020 🙏🏾❤️” [paulpogba] pic.twitter.com/giBO2QKA5s — utdreport (@utdreport) January 1, 2020

وخاض بوجبا 8 مباريات مع مانشستر يونايتد الموسم، مساهما في تسجيل هدفين.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق 24 نقطة عن المتصدر ليفربول.