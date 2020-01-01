وكالة تكشف من سيتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019

فجرت تقارير فرنسية مفاجأة عن اللاعب المتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب أفريقي الثلاثي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول المتوج بالجائزة في أخر نسختين، السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وبحسب ما أفادت وكالة "فرانس 24"، فإن السنغالي ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، هو الأوفر حظا والأقرب من حصد لقب أفضل لاعب لعام 2019.

وقالت الوكالة "من المتوقع أن يتوج ماني لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب أفريقي مع بداية عام 2020".

وقاد ماني فريقه للتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما ساهم بشكل كبير في وصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر وتُوج بها المنتخب الجزائري.

وتستضيف مصر حفل الاتحاد الأفريقي لتوزيع جوائز الأفضل خلال العام المنقضي، ومن المقرر إقامته في الـ 7 من يناير الجاري بمدينة الغردقة.

من ناحية أخرى، أكد موقع "Le10Sport" الفرنسي بأن إدارة ريال مدريد الإسباني قد تواصلت بالفعل مع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، تمهيداً للتعاقد معه في الصيف القادم.

وأضاف الموقع أن ريال مدريد يبحث عن نجم جديد يضمه لصفوفه، خاصةً بعد اقتراب رحيل الكولومبي خاميس رودريجيز، والويلزي جاريث بيل، لذلك يعتبر ساديو ماني المرشح الأول للانضمام للمرينجي.

وأوضح الموقع الفرنسي أن زين الدين زيدان مدرب الريال قد تحدث شخصياً مع ساديو ماني، وأبلغه رغبته الشديدة في التعاقد معه واللعب بقميص الفريق الملكي في الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن عقد ساديو ماني ينتهي مع ليفربول صيف عام 2023.