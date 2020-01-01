أهداف مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون 2-1 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق مانشستر سيتي الفوز على ضيفه إيفرتون بهدفين مقابل هدف في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدفي السيتزن جابرييل جيسوس في الدقيقتين 51 و58، بينما سجل ريتشارلسون هدف الضيوف في الدقيقة 71.

بهذه النتيجة، يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر.