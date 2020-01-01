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23:03 01 يناير/ كانون الثاني 2020
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    تركي آل شيخ مع محمود الخطيب

    تركي آل شيخ يكشف تفاصيل زيارة الخطيب له في منزله

    © Photo / https://www.facebook.com/pg/Turkialalshik
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    علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على زيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي له في منزله بالسعودية، اليوم الأربعاء.

    وقال تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي بـ "فيسبوك"، "زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي زيارة ودية وشرف بيت أخوه وأخذته في جولة في موسم الرياض".

    وأضاف "واطمئن على صحتي حيث هعمل عملية جراحية قريبا في الولايات المتحدة ودعوته لزيارتي هناك وعمل فحص آخر مع طبيب متخصص هناك".

    وتابع "كان الجو ودي وأخوي ولم يتم التطرق لأي شيء رياضي".

    وأوضح "أنا الآن واحد من الجمهور والقرار عند الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته فقط".

    وختم قائلا "بالتوفيق لنادي القرن وأكبر نادي في الشرق الأوسط".

    وزار آل الشيخ في نوفمبر الماضي رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب في منزله بمصر، للاطمئنان على صحته عقب خضوعه لجراحة في الظهر.

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    أخبار الرياضة, الأهلي, محمود الخطيب, تركي آل شيخ
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