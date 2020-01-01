أهداف مباراة الأهلي والمقاصة 2-0 في الدوري المصري... فيديو

حقق النادي الأهلي فوزا ثمينا على نادي المقاصة، مساء الأربعاء، بهدفين دون رد، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز أهداف الأهلي، علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 74، ومحمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 80 من أحداث المباراة.

وحقق الأهلي الفوز التاسع له على التوالي منذ انطلاق الدوري، ليقدم لجماهيره هدية 2020 بالانتصار في أول أيام العام الجديد.

الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 27 في صدارة ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد المقاصة عند النقطة 9 في المركز الـ15 بعدما تلقى الهزيمة السادسة له هذا الموسم.