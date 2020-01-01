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    محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري لكرة القدم

    تأجيل مباراة الأهلي والهلال... كواليس زيارة الخطيب لتركي آل شيخ

    © REUTERS / FETHI BELAID
    رياضة
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    كشف النادي الأهلي عن كواليس جلسة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي مع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني.

    وقال النادي الأهلي في بيان إن محمود الخطيب لبى دعوة تركي آل الشيخ لزيارته بمنزله للاطمئنان على صحة الأخير بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، وتقديرًا لما قام به رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، عندما زار الخطيب بمنزله قبل أسابيع.

    وأشار البيان إلى أن اللقاء بين الطرفين جاء وديا للغاية وفي أجواء تعكس أواصر المحبة والتقدير والاحترام المتبادل، ووسط ترحاب شديد من جانب تركي آل الشيخ، الذي عبر عن امتنانه بزيارة الخطيب وعن حبه لمصر والنادي الأهلي الذي يعشقه.

    وأضاف البيان أن "رئيس الأهلي اطمئن على صحة تركي آل الشيخ، ودار حوار مطول عن الطبيب الأمريكي المعالج له، وأجرى معه اتصالا هاتفيا أثناء الجلسة لاستشارته طبيا عن حالة محمود الخطيب، للتخلص من آلام الظهر التي تنتابه. وطلب الطبيب الأمريكي كل الفحوصات والإشاعات التي أجراها رئيس الأهلي مؤخرا لتشخيص الحالة.

    وانتقل الحوار بين الكابتن محمود الخطيب وآل الشيخ حول الموعد المقترح لمشاركة الأهلي في مهرجان النجم الليبي طارق التايب، بمواجهة الهلال السعودي. ونظرًا إلى ارتباطات الأهلي الرسمية خلال هذه الفترة، أجرى المستشار تركي آل الشيخ اتصالًا هاتفيا برئيس نادي الهلال السعودي، وتم الاتفاق على تحديد موعد آخر في مارس المقبل لإقامة المهرجان. بحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي.

    وفي وقت سابق، أكد تركي آل الشيخ امتنانه لزيارة محمود الخطيب لمنزله.

    وأضاف آل الشيخ أنه سوف يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية جراحية قريبا، ووجه الدعوة للخطيب لزيارته هناك وإجراء فحوصات طبية جديدة للاطمئنان على سلامته.

    وقال تركي آل الشيخ إن لقاءه مع رئيس الأهلي كان وديا وأخويا، ولم يتم التطرق إلى أي شأن رياضي، وأنه أحد محبي الأهلي وعشاقه، أما القرارات فهي تخص محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي فقط.

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    زيارة, تركي آل شيخ, الخطيب, الأهلي
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