رئيس الأهلي الأسبق: رفضنا طلب مبارك بالعفو عن الحضري وعودته للنادي... فيديو

قال رئيس النادي الأهلي الأسبق حسن حمدي، إن الرئيس الأسبق لمصر محمد حسني مبارك تدخل للعفو عن عصام الحضري وإعادته لصفوف الأهلي.

وأضاف حسن حمدي في برنامج تليفزيوني اليوم الأربعاء، "عند تكريم منتخب مصر بعد حصوله على إحدى البطولات الأفريقية سأل مبارك الجميع هل أي شخص له أي طلب؟".

وأكد أن "الحضري طلب منه التدخل كي يعود إلى صفوف الأهلي".

وأوضح "مبارك طلب من زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية الأسبق وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق للحديث معي وحل المشكلة".

وتابع "قلت لزكريا عزمي أبلغ الرئيس مبارك بأن ذلك اللاعب رحل عنا دون إذن واشتكى النادي في الاتحاد الدولي وأن الأهلي به مبادئ وهل يرضيه ما حدث؟".

وختم قائلا "وجدت زكريا عزمي يعود لي سريعا بمكالمة هاتفية أخرى وقال لي الرئيس يقول لك أنت رجل جيد وهو يؤيدك في قرارتك كلها".

ورحل الحضري عن الأهلي في عام 2008 وانتقل إلى سيون السويسري دون الحصول على إذن من النادي وقبل انتهاء تعاقده.