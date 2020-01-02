رئيس الأهلي الأسبق للخطيب: ما حدث أمر غير مسبوق في تاريخ النادي

وقال حسن حمدي في برنامج تليفزيوني "أنصح الخطيب بنسيان الفترة الماضية تماماً، وذلك دون الخوض في التفاصيل".

وأضاف "أتحدث مع الخطيب بشكل دوري، والآن الأمور تسير على طبيعتها، ويجب أن تستمر دون تدخلات خارجية، دون أن يسمع (الخطيب) لأحد".

وتابع رئيس الأهلي الأسبق "النادي الآن لديه أفضل فريق في مصر، لكن الخطيب تتم مهاجمته على مدار سنتين لأشياء لا أريد الحديث عنها الآن".

وختم قائلا "يجب أن ينسى الخطيب كل ما فات، وأن يركز فقط في عمله داخل النادي، لأن هذا هو المخرج الوحيد فقط، ما حدث مؤخراً أمور لم تحدث أبداً في تاريخ النادي".

يُذكر أن الفترة الماضية شهدت خلافات بين إدارة الخطيب وتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، قبل أن تحدث مصالحة بين الطرفين.

وأمس الأربعاء، زار محمود الخطيب تركي آل الشيخ بمنزله للاطمئنان على صحة الأخير بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، وتقديرًا لما قام به رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، عندما زار الخطيب بمنزله في القاهرة قبل أسابيع.

وبدوره، أكد تركي آل الشيخ امتنانه لزيارة محمود الخطيب لمنزله.

وأضاف آل الشيخ أنه سوف يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية جراحية قريبا، ووجه الدعوة للخطيب لزيارته هناك وإجراء فحوصات طبية جديدة للاطمئنان على سلامته.

وقال تركي آل الشيخ إن لقاءه مع رئيس الأهلي كان وديا وأخويا، ولم يتم التطرق إلى أي شأن رياضي، وأنه أحد محبي الأهلي وعشاقه، أما القرارات فهي تخص محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي فقط.