بعقد قيمته 40 دولار أمريكي... لاعب اليوفي الجديد يجتاز الفحص الطبي

اللاعب المعار من أتلانتا إلى بارما نجح اليوفي في خطفه بعقد قيمته 39 مليون دولار بالإضافة إلى 10 مليون دولار مكافئات.
In corso al #JMedical le visite per Dejan #Kulusevskihttps://t.co/1ivNcRZERq pic.twitter.com/Ufc7yTn5B4— JuventusFC (@juventusfc) January 2, 2020
خبرة اللاعب ذو الـ19 عام الدولية لم تتجاوز المباراة الواحدة إلا أنه ساهم بشكل أساسي في حلول بارما بالمركز السابع في الدوري الإيطالي وذلك بتسجيله 4 أهداف وصنع 7 في 17 مباراة دولية، كان ذلك سبب في نيله جائزة أفضل لاعب في الدوري لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويحتل فريق السيدة العجوز المرتبة الثانية في الدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن انتر ميلان الإيطالي برصيد 42 نقطة لكل منهما.
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