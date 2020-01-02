بعقد قيمته 40 دولار أمريكي... لاعب اليوفي الجديد يجتاز الفحص الطبي

خضع لاعب الوسط في نادي بارما الإيطالي، السويدي، ديان كولوشيفسكي للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى فريق يوفنتوس.

اللاعب المعار من أتلانتا إلى بارما نجح اليوفي في خطفه بعقد قيمته 39 مليون دولار بالإضافة إلى 10 مليون دولار مكافئات.

خبرة اللاعب ذو الـ19 عام الدولية لم تتجاوز المباراة الواحدة إلا أنه ساهم بشكل أساسي في حلول بارما بالمركز السابع في الدوري الإيطالي وذلك بتسجيله 4 أهداف وصنع 7 في 17 مباراة دولية، كان ذلك سبب في نيله جائزة أفضل لاعب في الدوري لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويحتل فريق السيدة العجوز المرتبة الثانية في الدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن انتر ميلان الإيطالي برصيد 42 نقطة لكل منهما.