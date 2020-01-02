رد صادم من الحضري على تصريحات رئيس الأهلي الأسبق

رد عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق، على تصريحات حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، عن رفض عودته للقلعة الحمراء، بعد هروبه للاحتراف في سيون السويسري عام 2008، رغم محاولة الرئيس حسني مبارك التدخل للعفو عنه.

وكتب عصام الحضري عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر"، " الحمد لله برضه أن مباديء النادي طردت منه الحرامية المختلسين اللي ميصلحوش غير للنصب والسرقة مش لرئاسة أندية محترمة، ولا أيه يا سونة".

وأضاف "الناس اللي بتصطاد في المياه العكرة، اللي بيفهم أصلا يعرف أني بتكلم بجد، مباديء النادي مسمحتش بوجود الحرامية وأني لما برد، برد على الشخص مش المكان، وصلت".

الناس اللي بتصطاد في الماية العكرة ، اللي بيفهم اصلا يعرف اني بتكلم بجد ، مباديء النادي مسمحتش بوجود الحرامية واني لما برد برد على الشخص مش المكان ، وصلت 👌 — Essam El-Hadary (@ElHadary) January 1, 2020

وفي وقت سابق، قال حسن حمدي في برنامج تليفزيوني إن "عصام الحضري طلب من الرئيس حسني مبارك خلال تكريم منتخب مصر عقب أحدي بطولات أفريقيا، التدخل لكي يعود مجددا للنادي الأهلي بعد أزمة هروبه لسويسرا عام 2008".

وأضاف " تحدث معي زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية الأسبق وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة، ولكنني رفضت عودة اللاعب بسبب هروبه وشكوى النادي للاتحاد الدولي، وأبلغته أن هذه مبادئ الأهلي، وعند إبلاغ الرئيس بقراري أشاد به".

وكان الحضري قد رحل عن النادي الأهلي بشكل مفاجئ عقب بطولة أمم أفريقيا 2008 لخوض تجربة احتراف في صفوف فريق سيون السويسري، وبعدها فشل في العودة للقلعة الحمراء رغم محاولاته العديدة، وتنقل بين عدة أندية أبرزها الزمالك والإسماعيلي والمريخ السوداني وآخر محطاته كان فريق النجوم.