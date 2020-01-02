الحكومة المصرية توافق على مشروع "نجوم مصر" مع شركة هولندية

وافقت الحكومة المصرية على إبرام مشروع "نجوم مصر"، مع شركة هولندية، تعمل بمجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، مساء أمس الأربعاء، على إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وشركة هولندية تعمل بمجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، بهدف تنفيذ مشروع "STARS OF EGYPT" أو "نجوم مصر".

ويهدف المشروع إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الناشئة في مجال كرة القدم، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وصرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قائلا "إن مشروع نجوم مصر يستهدف اكتشاف المواهب الرياضية في مجال كرة القدم، من خلال الاستعانة بخبرات المختصين في اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا من إنجلترا وهولندا".