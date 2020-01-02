السعودية... تدشين "رالي داكار" 2020 السبت المقبل

تدشن السعودية، يوم السبت المقبل، منافسات رالي "داكار" الشهيرة، وذلك لأول مرة على أرض المملكة.

وذكرت صحيفة "سبق" أن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، يدشن السبت المقبل، رالي داكار السعودية 2020 الذي تستضيفه المملكة، والذي يقام للمرة الأولى بالقارة الآسيوية.

وينطلق الرالي من مدينة جدة على البحر الأحمر غربي السعودية، وصولا إلى القدية، ويمتد على 12 مرحلة لمسافة أكثر من 75 ألف كم من صحراء المملكة.

وسيعبر المشاركون من جدة في اتجاه الشمال عبر مشروع البحر الأحمر ومدينة "نيوم" المستقبلية، ثم المرور على التلال الرملية لحائل في الطريق الذي ينحدر صوب الرياض، بعد ذلك يتجه الرالي نحو الغرب في وسط صحراء المملكة، قبل الالتفاف للخلف والمضي شرقا إلى محافظة الأحساء ودخول منطقة الربع الخالي التي تسبق الوصول إلى خط النهاية في القدية، بحسب ما أفادت الهيئة العليا للرياضة.

ومن المقرر أن يشارك في الرالي أكثر من 550 متسابقا من 62 دولة، يتوزعون على خمس فئات هي السيارات، والدراجات النارية، والدراجات الرباعية "كواد"، والشاحنات، وكذلك الباغي المفتوحة "سايد باي سايد".

وسيترافق الرالي مع شريط دعائي من المقرر أن يعرض على شاشات عملاقة في عدد من المدن مثل باريس وميلانو ومدريد ولندن ودبي، إضافة إلى مدن سعودية، تروى من خلاله "قصة المملكة عبر التاريخ".

جدير بالذكر أم سباق رالي "داكار" انطلق في 1978 من باريس إلى داكار عاصمة السنغال ثم بقي في أفريقيا لمدة 30 عاما (وأقيم الرالي في دول عربية كالجزائر والمغرب)، قبل أن ينتقل عام 2008 إلى أمريكا الجنوبية.