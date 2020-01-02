بالفيديو... أهداف الزمالك وأسوان في الدوري المصري (2 – صفر)

عاد فريق الزمالك المصري، مساء اليوم الخميس 2 يناير/كانون الثاني، إلى نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه أسوان بهدفين دون رد.

وتأتي مباراة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ11 من مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 43 من زمن اللقاء عن طريق مهاجمه مصطفى محمد، فيما أضاف أحمد سيد "زيزو" الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

وشهدت المباراة طرد نجم وسط الفريق الأبيض طارق حامد.

ورفع الزمالك بهذا الفوز رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع بفارق 11 نقطة عن الأهلي متصدر الترتيب، فيما اكتفى أسوان برصيد 7 نقاط في المركز الـ17 وقبل الأخير في ترتيب المسابقة.