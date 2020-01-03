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19:21 03 يناير/ كانون الثاني 2020
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    هازارد

    قرار زيدان بشأن هازارد في كأس السوبر

    © REUTERS / SUSANA VERA
    رياضة
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    قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إن إيدن هازارد، الذي عادل أغلى صفقة في تاريخ النادي، لن يتمكن من التعافي من إصابة بالكاحل قبل خوض بطولة كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم المستحدثة في السعودية.

    وأبلغ زيدان الجميع في مؤتمر صحفي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية قبل مباراة خيتافي غدا السبت في أول مباراة بعد العودة من العطلة الشتوية "سيغيب بنسبة 100 في المئة عن السوبر. عندما نعود (من السعودية) نتمنى أن نتمكن من استعادته بالتدريج".

    وكانت انطلاقة هازارد، المنضم من تشيلسي هذا الموسم مقابل 111 مليون دولار، بطيئة نسبياً بتأقلمه مع الفريق قبل أن يتألق خلال بقاء فريقه مع باريس سان جيرمان الفرنسي والتي انتهت بالتعادل 2-2  في دوري المجموعات لأبطال أوروبا يوم 26 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

    وبعد مواجهة خيتافي سيطير ريال إلى جدة لخوض بطولة السوبر في ثوبها الجديد حيث يلعب ضد فالنسيا يوم الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري من أجل مكان في المباراة النهائية ضد برشلونة أو أتليتيكو مدريد يوم 12 من الشهر ذاته.

    وبجانب غياب هازارد أمام خيتافي صاحب المركز السادس سيفتقد ريال جهود القائد المؤثر سيرجيو راموس للإيقاف.

    وفشل ريال في الفوز بمباراته الأولى بالعام الجديد في الدوري خلال الموسمين الماضيين، لكن زيدان أكد أن فريقه منتعش بعد الراحة لمدة أسبوعين ويتطلع للمضي قدما.

    وأضاف زيدان الذي يبتعد فريقه عن برشلونة المتصدر بفارق نقطتين بعد 18 جولة "لا يمكن أن أفسر لماذا تكون الانطلاقة سيئة غالبا في بداية العام لكننا نعود بحالة بدنية جيدة جدا وتدربنا بشكل جيد.

    ونوه زيزو قائلا "نريد اللعب والتقدم وسنحاول أن نغير هذا الاتجاه".

    وتعرض هازارد (الذي لم ينسجم مع ريال مدريد بالشكل المطلوب) لإصابة بالكاحل أثناء مباراة فريقه مع باريس سانجرمان التي انتهت بالتعادل لهدفين لمثلهما.

    ويعاني ريال مدريد بغياب هازارد حيث أن الاحصائيات التي نشرتها "ماركا" تقول بأن ريال مدريد لم يسجل سوى 8 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها الفريق دون هازارد.

     

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