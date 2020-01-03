أحمد أحمد وصامويل إيتو يصلان الغردقة لحضور حفل الأفضل في أفريقيا

وصل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والكاميروني صامويل إيتو، نجم أفريقيا وبرشلونة السابق، إلى مدينة الغردقة، لحضور حفل "كاف".

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن أحمد أحمد وصامويل إيتو، وصلا اليوم السبت، إلى مدينة الغردقة، لمتابعة الاستعدادات لاستقبال حفل "الكاف - بيك الباتروس" الذي يقام الثلاثاء المقبل، بأحد المنتجعات السياحية بمنطقة سهل حشيش.

ومن جانبه عبر إيتو عن سعادته لزيارۃ الغردقة واعتزازه بتقديم حفل الأفضل فی أفريقيا من الغردقة مباشرۃ.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرۃ القدم، قد أعلن عن وصول عدد كبير من نجوم الكرۃ العالمية والأفريقية خلال الأيام القليلة المقبل لحضور حفل توزيع جوايز الأفضل فی أفريقيا لعام 2019 بالغردقة، منهم البرازيلی كافو والأرجنتينی فيرون والفرنسی يوری دجوركاييف والبرتغالی نونو جوميش والإيفواري دروجبا والأنجولی فلافيو والسنغالی الحاج ضيوف.

ويحضر الحفل عدد من نجوم كرة القدم المصريين، منهم محمود الخطيب وحسن شحاتة ووائل جمعة وأحمد فتحي.