موريس: تشيلسي لن يسمح برحيل جيرو عن صفوفه

قال جودي موريس مساعد مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم‭ ‬اليوم الجمعة إن فريقه لن يفرط في المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو خلال فترة الانتقالات الحالية إلا بعد ضمان الحصول على بديل مناسب.

وأضاف موريس في مؤتمر صحفي قبل مواجهة نوتنجهام فورست في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد "لا يزال يلعب في صفوف تشيلسي وهذا أمر لصالح النادي.

Olivier Giroud will only leave Chelsea this month if it is "for the benefit of the club". That's according to Blues assistant manager Jody Morris. More: https://t.co/ZO2SnC1FnJ#bbcfootball pic.twitter.com/5XPpnzSGL7 — BBC Sport (@BBCSport) January 3, 2020

ونوه أنه "لا يمكن أن نفرط في لاعبين إن كان هذا يؤدي لحدوث ثغرات في بعض المراكز. أوافق على وجوب مراعاة ظروف كل لاعب لكن علي القول إن جيرو كان لاعبا متميزا وهدافا بارزا مع الفريق".

وأكمل موريس قوله "لا يمكن تصور وجود مشاكل مع اللاعب من هذه الناحية...لا يحق لي الحديث في أمور تخص المدرب لكنني أستطيع القول، إن أي تحرك سيكون لتعزيز التشكيلة".

يذكر أن جيرو انضم إلى تشيلسي من أرسنال في يناير/ كانون الثاني 2018 لكن نجمه تراجع في ظل تألق تامي ابراهام هداف الفريق، حيث لم يهز جيرو (33 عاما) الشباك في خمس مرات شارك فيها مع فريقه في الدوري هذا الموسم.

وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن احتمال رحيل جيرو عن النادي اللندني.

وأصبح الطريق مفتوحا أمام تشليسي لضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الحالية بعد أن خففت محكمة التحكيم الرياضية الشهر الماضي عقوبة موقعة علي النادي اللندني تتعلق بحظر ضم لاعبين.