أهداف مباراة النجم الساحلي والإفريقي 1-1 في الدوري التونسي... فيديو

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) الكلاسيكو التونسي، بين النجم الساحلي وضيفه الأفريقي، اليوم السبت، على ملعب "بوعلي لحوار" بحمام سوسة، في اللقاء المؤجل لحساب الجولة الـ13 من مسابقة الدوري.

وافتتح الضيوف التسجيل عبر باسيرو كومباوري في الدقيقة الأولى، قبل أن يرد إيهاب المساكني بهدف التعادل لفريق النجم الساحلي بالدقيقة 32.

فيديو.. شاهد أهداف مباراة النجم الساحلي والأفريقي في الدوري التونسي pic.twitter.com/Oq5Xuddvz4 — بوابة الشرق (@alsharq_portal) January 4, 2020

وبهذا التعادل رفع النادي الأفريقي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح النجم الساحلي في المركز السادس وبحوزته 18 نقطة، علما بأن الأخير لعب مباراتين أقل.