"الأهلي" المصري يعلن قيد "كهربا" بدلا من سعد سمير

أعلن فريق النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، أن الجهاز الفني قرر قيد اللاعب محمود كهربا، المنضم حديثا للفريق، في القائمة المحلية بدلا من اللاعب سعد سمير.

وأشار "الأهلي" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إلى أنه من المقرر أن يرتدي "كهربا" القميص رقم 26.

وكان سعد سمير تعرض للإصابة خلال مواجهة الفريق الأفريقية أمام بلاتينيوم، وذلك بالجولة الثالثة بدوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

من جانبه، علق سعد سمير على قرار استبداله: "أنا تحت أمر النادي في أي وقت، ولا يشغلني الوجود في القائمة بقدر ما يهمني تحقيق كل البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم محليا وأفريقيا، إن ارتباطي مع النادي ليس بعقود أو بالوجود في القائمة".

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه تحدث مع سعد سمير بشأن القائمة، وأكد أن موقه ليس بجديد، كونه أحد أبناء النادي، نحن في انتظار عودته من جديد بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة، للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة.

وأعلن النادي الأهلي المصري، في شهر ديسمبر/ كانون الأول، إتمام صفقة انتقال اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) إلى صفوفه.

وأفاد أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي بإتمام التعاقد مع كهربا لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.

وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام كهربا بفسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي، بالتراضي قبل أيام.

وحقق النادي الأهلي فوزا ثمينا على نادي المقاصة، مساء الأربعاء الماضي، بهدفين دون رد، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أهداف الأهلي، علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 74، ومحمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 80 من أحداث المباراة.

وحقق الأهلي الفوز التاسع له على التوالي منذ انطلاق الدوري، ليقدم لجماهيره هدية 2020 بالانتصار في أول أيام العام الجديد.

الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 27 في صدارة ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد المقاصة عند النقطة 9 في المركز الـ15 بعدما تلقى الهزيمة السادسة له هذا الموسم.