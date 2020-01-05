أهداف مباراة الزمالك وطنطا 3-2 في الدوري المصري... فيديو

حقق الزمالك فوزا صعبا على طنطا بنتيجة 3-2 اليوم الأحد، بعد مباراة مثيرة، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

سجل عمر السعيد، ومحمد أوناجم، وأحمد سيد "زيزو" ثلاثية الزمالك في الدقائق 19، 87 و92، فيما سجل وليد عادل هدفا طنطا في الدقائق 45 و69.

ملخص اهداف الزمالك وطنطا 3-2 | ريمونتادا الزمالك القاتلة🔥🔥💪💪 pic.twitter.com/85jDb6fGdW — Ramadan Zyada (@RamadanZyada2) January 5, 2020

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ21 في المركز الثالث بترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد طنطا عند 10 نقاط بالمركز الـ 15.