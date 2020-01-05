رغم تلقيه دعوة رسمية.. الحضري يعتذر عن حضور حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2019

وأكد عصام الحضري عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أنه لن يتمكن من الحضور إلى الغردقة لحضور الحفل بعد توجيه الدعوة له من قبل الاتحاد الأفريقي.

وقال الحارس الدولي الملقب بالسد العالي، "اتقدم باعتذاري للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والقائمين على اختيار النجوم المشاركة في حفل توزيع جوائز أحسن لاعب في أفريقيا لعام 2019 المقام بمصر ومباراة الأساطير عن عدم لحاقي بالحدث بعد اختيارهم لي بسبب فترات المعايشة التي أقضيها حاليا خارج مصر".

اتقدم بإعتذاري للاتحاد الافريقي لكرة القدم و القائمين على اختيار النجوم المشاركة في حفل توزيع جوائز احسن لاعب في افريقيا لعام 2019 المقام بمصر و مباراة الاساطير عن عدم لحاقي بالحدث بعد اختيارهم لي بسبب فترات المعايشة التي اقضيها حاليا خارج مصر

تمنياتي بالتوفيق@caf_online_AR — Essam El-Hadary (@ElHadary) January 5, 2020

وفي وقت سابق، كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إحصائيات الثلاثي المرشح للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، وهو محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وساديو ماني لاعب منتخب السنغال ونادي ليفربول، ورياض محرز جناح منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والتي سيتم الكشف عن هوية الفائز بها بعد غد الثلاثاء على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي.

ولعب محمد صلاح 55 مباراة سجل خلالها 26 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى، وخاض رياض محرز 48 مباراة سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 18 هدفاً، في حين لعب ساديو ماني 61 مباراة سجل خلالها 34 هدفاً وصنع 12 هدفاً آخر.

🔢 نظرة على إحصائيات المرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا!



🇪🇬 هل تكون الثالثة لنجم الفراعنة وليفربول محمد صلاح؟



🇩🇿 أم تكون الثانية لثعلب الصحراء وبطل السيتي رياض محرز؟



🇸🇳 أم يختطفها أسد التيرانجا وهداف ليفربول لتكون كرة ساديو ماني الأولى؟



👑 من الأفضل في نظرك؟ #CAFAwards2019 pic.twitter.com/1bBz53HeK1 — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) January 5, 2020

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا "مرتين" عامي 2017 و2018، ورياض محرز "مرة واحدة" عام 2016، بينما لم يتوج ساديو ماني بالجائزة من قبل.

ومن المنتظر أن يكون على رأس الحاضرين للحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بمدينة "الغردقة"، البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون، والفرنسي يوري دجور كاييف، والإنجليزي ستيف مكمانمان، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواري ديديه دروجبا، والإيفواري يايا توريه، والأنغولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري أموكاشي، والنيجيري كانو.

كما تم توجيه الدعوة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والذي نجح في قيادة "الفراعنة" للحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية، وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الذي توج بالحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً التي أقيمت في مصر الشهر الماضي والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، ووائل جمعة، وأحمد فتحي، وأحمد حسن.