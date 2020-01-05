هدف مباراة ليفربول وإيفرتون 1-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على نظيره ايفرتون، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "آنفيلد" ضمن مباريات الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.