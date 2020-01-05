أهداف مباراة الأهلي وأف سي مصر 3-1 في الدوري المصري... فيديو

حقق النادي الأهلي فوزا على حساب نادي أف سي مصر مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3-1 على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

ثلاثية الأهلي سجلها مروان محسن هدفين في الدقيقة 51 و54 وجونيور أجايي هدفا في الدقيقة 23، بينما سجل هدف نادي مصر الوحيد أحمد الشيخ من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 57.

واستمر الأهلي في حصد نقاطه الكاملة من المباريات حتى الآن ووصل للنقطة رقم 30 في صدارة الدوري، بفارق 4 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، ولا يزال يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

بينما تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 11 في المركز الثالث عشر.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لمحمود عبد المنعم "كهربا" مع الأهلي بعد انضمامه للقلعة الحمراء قبل أسابيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.