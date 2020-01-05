خطاب من ليفربول يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019

وذكر موقع "في الجول" أن "ليفربول أرسل خطابا رسميا للجنة المنظمة للحفل بتفاصيل حضور ماني للقاهرة، ولكن الخطاب لم يذكر أي معلومات عن حضور صلاح".

وأضاف الموقع أن "ماني سيسافر من إنجلترا إلى القاهرة في طائرة خاصة تخص ليفربول، على أن يصل عصر يوم الاثنين رفقة 7 مرافقين من الفريق الإنجليزي".

وكشف الموقع أنه "بالفعل وصل ثنائي من أمن ليفربول إلى فندق الإقامة اليوم الأحد من أجل إجراءات تأمين غرفة اللاعب".

ونقل الموقع عن مصدر قوله إنه "تجرى محاولات من اللجنة المنظمة لحفل الأفضل في أفريقيا مع محمد صلاح من أجل التواجد على نفس الطائرة والقدوم رفقة ماني".

وأشار الموقع إلى أن "الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي تقدم باعتذار رسمي للجنة المنظمة عن عدم حضور الحفل".

يذكر أن حفل الأفضل في أفريقيا سيقام في مدينة الغردقة بمصر في الـ7 من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي وقت سابق، كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إحصائيات الثلاثي المرشح للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، وهو محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وساديو ماني لاعب منتخب السنغال ونادي ليفربول، ورياض محرز جناح منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والتي سيتم الكشف عن هوية الفائز بها بعد غد الثلاثاء على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي.

🔢 نظرة على إحصائيات المرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا!



🇪🇬 هل تكون الثالثة لنجم الفراعنة وليفربول محمد صلاح؟



🇩🇿 أم تكون الثانية لثعلب الصحراء وبطل السيتي رياض محرز؟



🇸🇳 أم يختطفها أسد التيرانجا وهداف ليفربول لتكون كرة ساديو ماني الأولى؟



👑 من الأفضل في نظرك؟ #CAFAwards2019 pic.twitter.com/1bBz53HeK1 — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) January 5, 2020

ولعب محمد صلاح 55 مباراة سجل خلالها 26 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى، وخاض رياض محرز 48 مباراة سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 18 هدفاً، في حين لعب ساديو ماني 61 مباراة سجل خلالها 34 هدفاً وصنع 12 هدفاً آخر.

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا "مرتين" عامي 2017 و2018، ورياض محرز "مرة واحدة" عام 2016، بينما لم يتوج ساديو ماني بالجائزة من قبل.