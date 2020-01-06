صلاح يغيب عن حفل "الكاف"... هل تم حسم لقب الأفضل أفريقيا؟

سيغيب نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن حفل جوائز "الكاف" المقرر يوم غد الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني، في مدينة الغردقة المصرية.

فبحسب مانقل موقع "جول" فإن المصري صلاح لن يكون حاضرا في حفل "الكاف" غدا.

ونشر الموقع تغريدة جاء فيها "محمد صلاح يغيب عن حفل الكاف غدًا هل يُشير ذلك إلى هوية الفائز بجائزة الأفضل؟".

🚨 محمد صلاح يغيب عن حفل الكاف غدًا



هل يُشير ذلك إلى هوية الفائز بجائزة الأفضل؟ 👀 pic.twitter.com/8erfdVPMYB — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 6, 2020

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول، القائمة القصيرة لجوائز "الكاف"، والتي شهدت منافسة الدولي المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز في قائمة الأفضل.

وجاءت قائمة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 القصيرة، لتضم نجم ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، وزميله في الريدز السنغالي، ساديو ماني، ومهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الجزائري رياض محرز.

​وتوج محمد صلاح بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، فيما يزيد عليه ساديو ماني بالوصول إلى نهائي أمم أفريقيا، فيما توج رياض محرز بلقب أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي.