صلاح يغيب عن حفل "الكاف"... هل تم حسم لقب الأفضل أفريقيا؟

فبحسب مانقل موقع "جول" فإن المصري صلاح لن يكون حاضرا في حفل "الكاف" غدا.
ونشر الموقع تغريدة جاء فيها "محمد صلاح يغيب عن حفل الكاف غدًا هل يُشير ذلك إلى هوية الفائز بجائزة الأفضل؟".
🚨 محمد صلاح يغيب عن حفل الكاف غدًا— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 6, 2020
هل يُشير ذلك إلى هوية الفائز بجائزة الأفضل؟ 👀 pic.twitter.com/8erfdVPMYB
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول، القائمة القصيرة لجوائز "الكاف"، والتي شهدت منافسة الدولي المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز في قائمة الأفضل.
وجاءت قائمة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 القصيرة، لتضم نجم ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، وزميله في الريدز السنغالي، ساديو ماني، ومهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الجزائري رياض محرز.
🚨 And then there are 3⃣!— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) December 22, 2019
🇪🇬 @MoSalah@LFC - @Pharaohs
🇩🇿 @Mahrez22@ManCity - @LesVerts
🇸🇳 Sadio Mané @LFC - @FootballSenegal
Who will be crowned the best in Africa on the 7th of January In Hurghada? 👑 pic.twitter.com/mc7o47Bk1j
وتوج محمد صلاح بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، فيما يزيد عليه ساديو ماني بالوصول إلى نهائي أمم أفريقيا، فيما توج رياض محرز بلقب أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي.
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