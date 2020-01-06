رياض محرز يتوج بجائزة جديدة لعام 2019

وأضافت الصحيفة أن نجم السيتي رياض محرز تحصل على 45 ألف نقطة ليتربع بذلك على قائمة أحسن اللاعبين المغاربة خلفا للتونسي أنيس البدري صاحب نسخة 2018.

وجاء المغربي حكيم زياش نجم نادي أياكس الهولندي في المرتبة الثانية، بينما حل لاعب الجناح الجزائري ونادي مونشنغلادباخ الألماني رامي بن سبعيني في المرتبة الثالثة .

في غضون ذلك، يتنافس الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح والسينغالي ساديو ماني عن جائزة أفضل لاعب أفريقي لسنة 2019، والتي سيتم الإعلان عن المتوج بالهدية غدا بمدينة الغردقة المصرية.