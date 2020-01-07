غوارديولا: أفضل الغولف على تدريب مانشستر يونايتد أو ريال مدريد

تحدث المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن إمكانية تدريب فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي أو ريال مدريد الإسباني مستقبلا.

خرج الإسباني غوارديولا بتصريح غريب، بخصوص إمكانية تدريبه لفريقي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

قائلا "من المستحيل أن أشرف على تدريب مانشستر يونايتد بعد تدريب السيتي، أو ريال مدريد بعد برشلونة، أفضل لعب الغولف على ذلك".

وأضاف" أفضل الذهاب الى المالديف إذا لم أتلق أي عرض، ربما ليس المالديف لأنهم لا يملكون ملاعب للغولف"، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا الغارديان".

يذكر أن غوارديولا أشرف في بداية تجربته في عالم التدريب في ناديه برشلونة محققا رفقة الفريق العديد من البطولات المحلية والأوروبية والدولية، لينتقل بعدها إلى بايرن ميونيخ ومنه إلى مانشستر سيتي محققا معه الدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي لمرة، وكأس رابطة الأندية المحترفة مرتين.