صلاح ثالثا... تعرف على قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم

نشر مركز الدراسات الرياضية المختص بالإحصائيات والمعروف بـCIES، نشرته لأغلى لاعبي كرة القدم في الدوريات الخمس الكبرى، والذين يعتبرون الأكثر ثمنا في العالم.

شهدت القائمة تواجد لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في المرتبة الثالثة وبسعر وصل لـ175 مليون يورو.

متقدما عليه كل من رحيم ستيرلينج، لاعب المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر سيتي، بسعر وصل لـ223.7 مليون يورو، والفرنسي كيليان مبابينجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان بسعر وصل لـ265.2 مليون يورو، ليحتل صدارة القائمة.

كما وشهدت القائمة تواجد نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، في المرتبة الثامنة بسعر وصل لـ125.5 مليون يورو.

هذا واحتل 5 لاعبون من المشاركين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مراكز في قائمة أغلى 10 لاعبين سعرا، فيما ضمت قائمة العشرة الاعلى سعرا تواجد لاعبين من الدوري الإسباني، ولاعب من الدوري الفرنسي ولاعب من الدوري الألماني وآخر من الدوري الإيطالي.

والجدير بالذكر بان لاعب المنتخب البرتغالي ونجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو احتل المرتبة الـ49 في القائمة بسعر وصل لـ80.3 مليون يورو.