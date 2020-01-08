شابات لبنان بطلات غرب آسيا في كرة القدم

توج منتخب لبنان للشابات ببطولة اتحاد غرب آسيا الثانية لكرة القدم - 18 عاما التي أقيمت في البحرين على حساب الأخير بنتيجة 3 - 0 على ستاد "مدينة خليفة الرياضية" في البحرين.

وافتتحت اللاعبة اللبنانية ليلي إسكندر التسجيل للبنان بهدف في الدقيقة 46 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم لاعبات المدرب هاغوب ديمرجيان بنتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني عززت اللبنانيات تقدمهن بهدف ثان بتوقيع نجمة المنتخب فرح الطيار بعد مراوغة مدافعات وحارسة مرمى منتخب البحرين في الدقيقة 53.

وأنهت ليلي إسكندر ثلاثية المنتخب الوطني بهدف رائع من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، لتستحق عن جدارة لقب هدافة البطولة برصيد 7 أهداف.

ومنذ ثلاثة أسابيع، توّجت ناشئات لبنان بلقب غرب آسيا تحت 15 سنة، عقب فوزهنّ على فلسطين 6-0، الأردن 1-0 وسوريا 7-0