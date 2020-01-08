رونالدو يستعرض عضلاته... صورة

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر حسابه على "إنستغرام"، يظهر فيها بعضلاته المفتولة.

ويظهر صاحب الـ34 عاما في الصورة، وهو يمارس أحد التدريبات الرياضية، معلقا "تدريب الصباح".

View this post on Instagram Morning Workout💪🏼 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jan 8, 2020 at 4:09am PST

وكان رونالدو قد بدأ عام 2020 بتسجيل هاتريك في الفوز على كالياري برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي.

يذكر أن رونالدو يحتل إلى الآن، المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإيطالي، برصيد 13 هدفا.