عقب الفوز بجائزة الأفضل... ساديو ماني يعتذر لشعب السنغال

ويأتي اعتذار ماني بسب عدم قدرته السفر إلى السنغال عقب حفل توزيع الجوائز، رغم حصوله على إذن من ناديه، لكن تضارب مواعيد رحلات الطيران منعه من العودة إلى بلاده أولا.

وقال ماني لموقع ليفربول: "أنا سعيد للغاية وفخور بالفوز بهذه الجائزة وأود أن أهديها لكل من ساعدني في مسيرتي منذ البداية".

Sadio Mane has arrived back in Liverpool after winning the 2019 CAF African Player of the Year, but plans to return to Senegal as soon as there is time in the schedule 🙌 — Liverpool FC (@LFC) January 8, 2020

وأضاف "كانت خطتي هي السفر أولا إلى السنغال لأتوجه بالشكر لشعب بلدي والاعتراف بفضلهم لكل ما قدموه لي في رحلتي مع الكرة، لكن للأسف لم أتمكن من القيام بهذه الزيارة".

وأكمل "لدينا الآن مباراة مهمة ضد توتنهام في نهاية هذا الأسبوع ويجب أن أركز عليها وأكون جاهزا لها، لكنني أشعر بخيبة أمل لأنني لم أتمكن من العودة إلى أرض الوطن لأقول شكرا لكم بسبب بعض المشاكل التي لا يمكن أن تتحكم فيها".

وأتم مهاجم ليفربول "سأذهب إلى السنغال في أسرع وقت ممكن لأنه أمر مهم للغاية بالنسبة لي، لن أنسى أبدا ما فعله الجميع من أجلي، وكل من آمن بي وكل من أعطاني الفرصة للعب كرة القدم".

يذكر أن ماني فاز بالجائزة للمرة الأولى خلال مسيرته، متفوقا على زميله المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وبات ساديو ماني ثاني سنغالي يفوز بالجائزة بعد الحاج ضيوف الذي توج بها في 2001 و2002.