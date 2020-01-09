رد فعل ساديو ماني بعدما ناداه الجمهور بلقب محمد صلاح... فيديو

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رد فعل اللاعب السنغالي ساديو ماني، بعدما ناداه الجمهور بلقب مشهور به زميله في ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح.

ويظهر في مقطع الفيديو رد فعل ساديو ماني، بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، وجلوسه على مقعد "الأفضل".

ويظهر في المقطع ساديو ماني وهو يجلس على المقعد لالتقاط الصور التذكارية، بينما كان أحد المعجبين يناديه بـ"الملك".

ولكن ساديو ماني رد سريعا: "لا لا لا... لست بالملك"، في إشارة إلى أن اللقب هذا يحتفظ به زميله في ليفربول، محمد صلاح.

وكان محمد صلاح قد بعث برسالة تهنئة إلى ساديو ماني، بمناسبة حصوله على لقب "أفضل لاعب" في قارة أفريقيا، وعلق على صفحته في إنستغرام: "أهنئك يا صديقي".

هذا وتوج ساديو ماني مع نادي ليفربول بلقب بطولة أبطال أوروبا وبطولة العالم للأندية، التي جرت مؤخرا بالعاصمة القطرية الدوحة، كما وصل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا مع المنتخب السنغالي وخسر أمام المنتخب الجزائري المتوج بالبطولة التي أقيمت في مصر.

يذكر أن ماني جاء في المرتبة الرابعة كأحسن لاعب في العالم خلف كل من كريستيانو رونالدو وفان دايك وليونيل ميسي لعام 2019.

ساديو ماني فاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لأول مرة في مسيرته، مقابل مرتين لمنافسه محمد صلاح، ومرة للمنافس الآخر رياض محرز.

​وتغيب النجم المصري محمد صلاح عن الحضور، بينما شارك رياض محرز في نفس توقيت الحفل أساسياً مع مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس كاراباو.