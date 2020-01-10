بعد الخروج من كأس السوبر... مسؤولون في برشلونة يتوجهون إلى قطر للتفاوض مع مدرب جديد

تحدثت تقارير إعلامية عن اجتماع عدد من مسؤولي نادي برشلونة الإسباني مع تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إريك أبيدال المدير الرياضي للنادي، وأوسكار غارو المدير التنفيذي للنادي، سافروا إلى العاصمة القطرية الدوحة للإلتقاء بتشافي. وأكدت الصحيفة رغبة المسؤولين في معرفة رأي اللاعب السابق للفريق في إمكانية قيادته لبرشلونة في المستقبل القريب.

ويأتي هذا الاجتماع بعد هزيمة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في مبارة نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني، التي جرت يوم أمس في المملكة العربية السعودية.

يذكر بأن تشافي يشغل منصب مدرب فريق السد القطري منذ الصيف الماضي، وفي أول موسم له قاد الفريق إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.