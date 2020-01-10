أهداف مباراة الزمالك المصري وزيسكو الزامبي 2-0 في دوري الأبطال... فيديو

سجل للزمالك المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 4 ومصطفى محمد في الدقيقة 89 ليواصل الفريق الأبيض بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون الانتفاضة الأفريقية منذ الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة بالجولة الأولى.
هدف الزمالك في زيسكوا 1/0 pic.twitter.com/ohdemYhGn9— Mini Goal (@GoalMini) January 10, 2020
ورفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط متقاسما الصدارة مع مازيمبي ولكن فارق المواجهات المباشرة لصالح الفريق الكونغولي الذي يلعب غداً السبت ضد ضيفه أول أغسطس الأنجولي بينما تجمد رصيد زيسكو عند نقطتين.
هدف #الزمالك الثاني في زيسكو هدف #مصطفي_محمد pic.twitter.com/OMnQFknGM1— Mini Goal (@GoalMini) January 10, 2020
وبهذا الفوز يضع الزمالك قدما في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)