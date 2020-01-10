أهداف مباراة الزمالك المصري وزيسكو الزامبي 2-0 في دوري الأبطال... فيديو

حقق الزمالك المصري فوزا مهما على حساب ضيفه زيسكو الزامبي بنتيجة (2-0)، اليوم الجمعة، بستاد السلام بالقاهرة في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل للزمالك المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 4 ومصطفى محمد في الدقيقة 89 ليواصل الفريق الأبيض بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون الانتفاضة الأفريقية منذ الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة بالجولة الأولى.

هدف الزمالك في زيسكوا 1/0 pic.twitter.com/ohdemYhGn9 — Mini Goal (@GoalMini) January 10, 2020

ورفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط متقاسما الصدارة مع مازيمبي ولكن فارق المواجهات المباشرة لصالح الفريق الكونغولي الذي يلعب غداً السبت ضد ضيفه أول أغسطس الأنجولي بينما تجمد رصيد زيسكو عند نقطتين.

وبهذا الفوز يضع الزمالك قدما في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.