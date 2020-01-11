ليفربول يطارد رقما قياسيا أمام توتنهام

رقم قياسي في الدوري الإنجليزي ينتظر ليفربول، بشرط تحقيق الفوز على توتنهام هوتسبير اليوم السبت.

الفوز يرفع رصيد ليفربول إلى 61 نقطة، لتكون أفضل بداية للفريق في الدوري عبر التاريخ عقب 21 مباراة.

الرقم السابق مسجل باسم مانشستر سيتي في موسم 2017/2018، برصيد وصل إلى 59 نقطة.

A memorable trip to @SpursOfficial from 2013 👌



Enjoy extended highlights of our fantastic 5-0 win 🙌⚽️ pic.twitter.com/RMYRp0qKJG — Liverpool FC (@LFC) January 10, 2020

وسجل ليفربول 94 هدفا في الدوري فقط ضد توتنهام، بينما في 11 مباراة ضد توتنهام بجميع المسابقات، فاز يورغن كلوب في 6 مباريات من بينهم 4 في الدوري.

مباريات الفريقين عبر التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، شهدت تسجيل 158 هدفا، وأكبر انتصار لليفربول على توتنهام، كان بخماسية نظيفة عام 2013.

Watch as the Reds prepare for the trip to @SpursOfficial on the latest edition of Inside Training ⚽️🔴 — Liverpool FC (@LFC) January 10, 2020

خسر ليفربول مباراة وحيدة من آخر 14 مواجهة بين الفريقين، وكانت الخسارة بنتيجة 4-1 عام 2017 في ويمبلي.

لم يهزم فريق يورغن كلوب في 37 مباراة بالدوري. ثلاثة فرق فقط في الدوري كانت مسيرتها أطول، أرسنال 49 مباراة 2003- 2004، ونوتنغهام فورست 42 مباراة 1977- 1978، وتشيلسي 40 مباراة 2004- 2005.