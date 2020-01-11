برشلونة يقيد لاعبيه بشروط جديدة والسبب بيكيه

أشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة يسعى لتعديل عدد من الشروط في عقود اللاعبين والذين وقعوا في الفترة الأخيرة مع النادي وتتعلق بأنشطتهم التجارية.

ترغب إدارة النادي الكتالوني في وضع مجموعة من الشروط الجديدة في عقود اللاعبين الجدد لمنع تكرار مواقف لم ترق للإدارة، تحديدا مسألة جيرارد بيكيه، مدافع الفريق.

وسيكون من بين الشروط الحصول على موافقة إدارة النادي من قبل اللاعب قبل القيام بأي نشاط مهني خلال فترة عقده مع الفريق.

كما سيسعى النادي من جملة الشروط الجديدة لمنع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أثناء وجود الفريق في المعسكر أو المباريات أو التدريبات، بحسب ما نقلت "آس" الإسبانية.

يذكر أن بيكيه تسبب في أزمة خلال الفترة التحضرية للنادي الكتالوني قبل انطلاق الموسم الحالي بسبب سفره لإنهاء أمور خاصة بمشروعه في كأس ديفيز للتنس.