رئيس "السد القطري" يلمح لعودة تشافي إلى برشلونة

تحدث تركي العلي، رئيس نادي السد القطري، حول إمكانية انتقال تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، إلى صفوف برشلونة في الوقت الذي نفى إمكانية حدوث ذلك في الفترة الحالية.

وقال العلي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي السد: "مسألة ذهاب تشافي لبرشلونة طبيعية في أي وقت ومتوقعه لأنه سيكون في ناديه وبيته الأول ولا بد أن يعود إليه في المستقبل ولكن حتى هذا اليوم تشافي مدربا لنادي السد".

وأضاف "تشافي يركز هو وفريقه على مباراة الغد أمام الريان ونعلم أن نادي بحجم واحترافية برشلونة سيسلك القنوات الرسمية المتعارف عليها في مثل هذه الأمور".

تركي العلي : مسألة ذهاب تشافي لبرشلونة طبيعية في أي وقت ومتوقعه لأنه سيكون في ناديه وبيته الأول ولابد ان يعود إليه في المستقبل ولكن حتى هذا اليوم تشافي مدرباً لنادي #السد.#السد #قطر pic.twitter.com/AwBB0cz1v9 — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) January 10, 2020

هذا وتحدثت تقارير إعلامية عن اجتماع عدد من مسؤولي نادي برشلونة الإسباني مع تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إريك أبيدال المدير الرياضي للنادي، وأوسكار غارو المدير التنفيذي للنادي، سافروا إلى العاصمة القطرية الدوحة للالتقاء بتشافي. وأكدت الصحيفة رغبة المسؤولين في معرفة رأي اللاعب السابق للفريق في إمكانية قيادته لبرشلونة في المستقبل القريب.