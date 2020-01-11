أهداف مباراة كريستال بالاس وأرسنال 1-1 في الدوري الإنجليزي... فيديو

اكتفى كريستال بالاس بالتعادل 1-1 مع ضيفه أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إذ منح بيير-إيمريك أوباميانج التقدم للفريق الزائر قبل أن يُطرد فيما أدرك جوردان أيو التعادل لصاحب الأرض.

وهز أوباميانج الشباك في الدقيقة 12 بتسديدة منخفضة في مرمى الحارس فيسنتي جوايتا بعد تمريرة من ألكسندر لاكازيت وسيطر أرسنال في الشوط الأول باستاد سيلهيرست بارك.

وأدرك آيو التعادل في الدقيقة 54 بتسديدة غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بالمدافع ديفيد لويز وتركت الحارس بيرند لينو بلا حول ولا قوة.

وطُرد أوباميانج في منتصف الشوط الثاني بعد استشارة حكم الفيديو المساعد عقب تدخل قوي ضد ماكس ماير مهاجم بالاس الذي خرج للإصابة.

وأهدر بالاس، الذي سيطر على المباراة بفضل التفوق العددي، فرصة تحقيق الفوز لكن سقراطيس باباستاثوبولوس أبعد ضربة رأس من جيمس تومكينز من على خط المرمى في الدقيقة 78.

ونجا بالاس بعد ذلك بثلاث دقائق عندما أبعد جوايتا تسديدة نيكولا بيبي المنخفضة لتصطدم بالقائم ثم تصدى لمتابعة لاكازيت.