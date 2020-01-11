أهداف مباراة الأهلي المصري وبلاتينيوم الزيمبابوي 1-1 في دوري الأبطال... فيديو

وسجل بلاتينيوم هدف التقدم في الدقيقة 19 عن طريق ستانلي نجالا الذي تابع تسديدة زميله من داخل منطقة جزاء الأهلي.

وفي الدقيقة 51 ينجح كهربا في اختراق دفاع بلاتينوم من اليسار ومرر الكرة لأجايي الذي سدد ورد الحارس الكرة قبل أن يضع مروان محسن الكرة في الشباك بطريقة جميلة.

ورفع الأهلي رصيده بهذا التعادل إلى 7 نقاط ليتصدر المجموعة مؤقتا، إنتظارا لمباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، مساء اليوم، حيث يملك كلًا منهما 6 نقاط، بينما حصد بلاتنيوم نقطته الأولى في المجموعة.