أهداف مباراة الأهلي المصري وبلاتينيوم الزيمبابوي 1-1 في دوري الأبطال... فيديو

وسجل بلاتينيوم هدف التقدم في الدقيقة 19 عن طريق ستانلي نجالا الذي تابع تسديدة زميله من داخل منطقة جزاء الأهلي.
هدف بلاتنيوم الاول في الاهلي 1/0#يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/WE1UgUZnc9— Mini Goal (@GoalMini) January 11, 2020
وفي الدقيقة 51 ينجح كهربا في اختراق دفاع بلاتينوم من اليسار ومرر الكرة لأجايي الذي سدد ورد الحارس الكرة قبل أن يضع مروان محسن الكرة في الشباك بطريقة جميلة.
هدف تعادل الاهلي امام بلاتتيوم 1/1#يلا_يا_اهلي#ليفربول pic.twitter.com/gN7UgCbuSg— Mini Goal (@GoalMini) January 11, 2020
ورفع الأهلي رصيده بهذا التعادل إلى 7 نقاط ليتصدر المجموعة مؤقتا، إنتظارا لمباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، مساء اليوم، حيث يملك كلًا منهما 6 نقاط، بينما حصد بلاتنيوم نقطته الأولى في المجموعة.
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