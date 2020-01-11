هدف مباراة ليفربول وتوتنهام 1-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق فريق ليفربول الفوز على مضيفه توتنهام، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف ليفربول الوحيد في المباراة، عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو، في الدقيقة 37.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 61 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 30 نقطة، في المركز الثامن.