تشافي: مسؤول من برشلونة تحدث معي وهذا هو قراري

قال تشافي هرنانديز، نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة المعتزل، إن مسؤول من البارسا تحدث معه، وأنه اتخذ قراره بشأن العودة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية تصريحات على لسان تشافي هرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري، الذي تحدث فيه عن إمكانية الانتقال إلى القلعة الكتالونية.

وقال تشافي: "تحدث معي إريك أبيدال، المسؤول في برشلونة ، وهو صديقي، لكني لن أفصح عن طبيعة الاجتماع".

وتابع القائد السابق للمنتخب الإسباني "أبيدال هو صديقي، احتراما لبرشلونة والسد، أركز على المباراة المقبلة ضد الدحيل. لا يمكنني التحدث عن هذا الاجتماع، كما أننا تحدثنا في عدد كبير من الأمور".

واستمر بقوله "ملتزم حاليا بتدريب فريقي القطري، رغم أني لا أخفي حلمي بتدريب برشلونة في يوم من الأيام".

واستطرد اللاعب ذو الـ39 عاما "لا أخفي حلمي بتدريب برشلونة في يوم من الأيام، أود أن أدرب الفريق، فأنا مشجع ومحب لذلك النادي، وحلمي في يوم من الأيام أن أدرب برشلونة، لكني أركز الآن على السد".

وغادر تشافي برشلونة عام 2015، بعد مسيرة طويلة استمرت لنحو 17 موسما، حاز معه عدد كبير جدا من الألقاب، لينضم إلى السد القطري، الذي تولى فيه الإدارة الفنية بجانب لعبه كرة القدم، قبل أن يعتزل اللعب.

يتعرض إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي لبرشلونة، لضغوط بعد أن تلقى فريقه هزيمة مفاجئة بهدفين مقابل ثلاثة أهداف من أتليتكو مدريد في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وكان تركي العلي، رئيس نادي السد القطري، قد تحدث حول إمكانية انتقال تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، إلى صفوف برشلونة في الوقت الذي نفى إمكانية حدوث ذلك في الفترة الحالية.

وقال العلي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي السد: "مسألة ذهاب تشافي لبرشلونة طبيعية في أي وقت ومتوقعه لأنه سيكون في ناديه وبيته الأول ولا بد أن يعود إليه في المستقبل ولكن حتى هذا اليوم تشافي مدربا لنادي السد".

وأضاف "تشافي يركز هو وفريقه على مباراة الغد أمام الريان ونعلم أن نادي بحجم واحترافية برشلونة سيسلك القنوات الرسمية المتعارف عليها في مثل هذه الأمور".

وتحدثت تقارير إعلامية عن اجتماع عدد من مسؤولي نادي برشلونة الإسباني مع تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إريك أبيدال المدير الرياضي للنادي، وأوسكار غارو المدير التنفيذي للنادي، سافروا إلى العاصمة القطرية الدوحة للالتقاء بتشافي، وأكدت الصحيفة رغبة المسؤولين في معرفة رأي اللاعب السابق للفريق في إمكانية قيادته لبرشلونة في المستقبل القريب.