صدمة... برشلونة يعلن فترة غياب سواريز عن الملاعب

صدمة كبيرة تلقاها جماهير وعشاق فريق برشلونة في إسبانيا والعالم بعد الإعلان رسميا عن المدة التي سيبتعد نجم الفريق ومهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز عن الملاعب.

أعلن نادي برشلونة الإسباني غياب سواريز عن الملاعب بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى اليوم الأحد.

وقال النادي الكتالوني في بيان عبر موقعه الرسمي، إن "سواريز يغيب لمدة 4 أشهر تقريبا بعد خضوعه لعملية جراحية بإشراف الطبيب رامون كوغات".

[LATEST NEWS❗] Medical communique@LuisSuarez9 will be out for four months 📋 All the details, herehttps://t.co/LC8q3ZLF6S pic.twitter.com/HXwOEbZM51 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2020

وكان نادي برشلونة الإسباني قد ذكر، أمس السبت، أن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز سيخضع لعملية جراحية في الركبة، قد تبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

وأشار البيان إلى أن الطبيب رامون كوجات، سيشرف على العملية، وسيتم بعدها نشر تفاصيل أكثر حول حالة اللاعب.

يذكر أن لويز سواريز كان قد خضع لعملية جراحية في نفس الركبة، بشهرمايو/أيار الماضي، مما أجبره على فقدان مكانه في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا، لكنه تعافى ولعب للأروجواي في كوبا أمريكا.

وكان برشلونة قد ودع كأس السوبر الإسباني بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، ليعمق بذلك سواريز من جراح البلوغرانا، بغياب قد يكون له تأثير كبير على الفريق في الأيام القادمة.

وشارك سواريز في 23 مباراة هذا الموسم، حيث سجل 14 هدفا، 11 في الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا. كما أنه أكثر لاعب قام بصناعة أهداف في الدوري بإجمالي 7 تمريرات.