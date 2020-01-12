استماتة قتالية بنهائيات أمم آسيا... نسور الأوليمبي السوري يهزمون اليابان.. فيديو

حقق المنتخب الأوليمبي السوري فوزا ثمينا على نظيره الياباني في نهائيات كأس آسيا المقامة في تايلاند بهدفين مقابل هدف واحد.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق، حيث تقدم المنتخب السوري بهدف عبد الرحمن بركات من ضربة جزاء في الدقيقة 10 وأدرك المنتخب الياباني التعادل من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 32 .

وعاد المنتخب السوري ليتقدم في الشوط الثاني بهدف سجله اللاعب علاء الدالي في الدقيقة 88 ثم لتنتهي المباراة بفوز مستحق للمنتخب السوري الذي استمات لاعبوه بروح قتالية لتحقيق الفوز.

ويتصدر المنتخب السوري مجموعته (النارية) بالتساوي مع المنتخب السعودي برصيد 4 نقاط.

وسبق للمنتخب السوري أن تعادل مع قطر بهدفين لكل فريق ويتبقى له مباراة مع السعودية التي تعادلت مع قطر من دون أهداف.